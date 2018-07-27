Омский танковый завод разработал новый аэродромный тягач на базе танка Т-80



Как сообщает информационное агентство SM-news, молодые специалисты Омсктрансмаша на национальной научно-технической конференции представили проект перспективной разработки – специальную машину на гусеничном шасси для использования на аэродромах на всей территории нашей страны.

Автор проекта – молодой инженер-конструктор омского танкового завода Владислав Бондаренко. Он представил свой проект на недавно прошедшем всероссийском форуме «Инженеры будушего», где разработку отметили дипломом.

Согласно данным пресс-службы завода, машина базируется на платформе армейской бронированной ремонтно-эвакуационной машины, а та, в свою очередь, является доработанным шасси основного боевого танка Т-80У. Особенностями перспективной машины являются ее уникальная мощность: она способна отбуксировать любой существующий самолет мира массой до шестисот тонн. Кроме буксировки омская гусеничная машина для аэродромов может использоваться в полевых условиях, что важно для наших военных. Используя ее, можно эвакуировать экипаж самолета, доставить крупногабаритный летательный аппарат с места его вынужденной посадки на базу и т.д.



Иллюстрации: Омсктрансмаш