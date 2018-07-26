Создатели российских процессоров Байкал переходят на отечественную ОС Альт Линукс



С июля 2018 года разработчики отечественных процессоров MIPS-архитектуры перешли на российскую операционную систему «Альт Линукс» (Alt Linux). Ранее основной операционной системой для «Байкалов» был Debian, тот же Linux, но с репозиториями программ и драйверов, находящимся за рубежом.

В компании «Байкал Электроникс» выбрали «Альт Линукс», потому что операционная система обращается к русскому репозиторию и наименее уязвима. Сегодня российские «байкалы» выпускаются промышленными партиями и используются для промышленного оборудования, телекоммуникационных систем, терминалов и т.п. Процессор находится в свободной продаже – его можно купить в интернет-магазине, а на сайте производителя имеется необходимая информация для разработчиков. Как уже писала «Техносфера. Россия», 2-ядерный «Байкал-Т1» использует MIPS-архитектуру, а перспективный 8-ядерный «Байкал-М» будет использовать ARM-архитектуру.