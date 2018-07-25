В течение 2018 года в России начнут постройку 33 новых рыболовецких судов



По данным Росрыболовства, в текущем году для отечественных рыбодобывающих компаний будет заложено 33 рыболовных судна - крупно- и среднетоннажных. Одно из таких судов было заложено недавно на "Северной верфи" - первый ярусолов-процессор для российской компании "Вирма" (входит в группу компаний "Карельский рыболовный флот").

Новое судно проекта МТ1112XL (на эскизе) предназначено для высокотехнологичного и экологического способа лова рыбы. Проектом предусмотрены автоматизированные линии установки и выборки ярусов, оборудование для глубокой и безотходной переработки и хранения улова непосредственно на судне. Предприятие-заказчик заказало 2 однотипных 59-метровых судна. Каждое из них имеет водоизмещение 2200 тонн, автономность плавания составит 45 суток, а общая производительность – 30 тонн рыбы в сутки. Северная акватория Атлантического океана, Баренцево и Норвежское моря станут для них районами лова трески и пикши. В 2020 году российские рыбаки получат новый ярусолов-процессор. Кроме двух судов для указанного заказчика в этом году будет заложено третье – для компании «Глобус».

Осенью 2018 года на «Северной верфи» планируется закладка головного рыбопромыслового судна - траулера-процессора для российских предприятий группы «Норебо». Этот заказчик рассчитывает получить до 6 однотипных рыболовецких судов данного типа.

На сегодня российские рыболовецкие компании испытывают потребность в новых судах в районе 100-150 единиц. Отечественное судостроение только начинает возрождаться, и если в этом году все запланированные 33 судна на всех верфях России начнут строиться, то примерно через 2-3 года с их вводом в строй начнется реальное обновление рыболовецкого флота нашей страны.