Российская космическая обсерватория Спектр-Р превысила запланированный срок работы более чем в 2 раза



По данным НПО имени Лавочкина, отметившая 18 июля свое 7-летие работы на орбите российская космическая обсерватория «Спектр-Р» установила очередной рекорд функционирования. Дело в том, что когда ее вывели на орбиту в 2011 году, то срок работы бортовых систем был ограничен 3 годами, т.е. автоматическая станция должна была прекратить службу в 2014 году...

Орбитальная обсерватория «Спектр-Р» оснащена уникальным, самым большим в мире космическим радиотелескопом с диаметром антенны – 10 метров. Аппарат выступает космической составляющей грандиозного международного проекта «Радиоастрон». Согласно техническому заданию срок активного существования космического аппарата (КА) «Спектр-Р» составлял 3 года, однако благодаря оптимальным конструкторским решениям, в том числе резервам в бортовых системах, заложенным при проектировании, а также грамотному и надежному управлению в полете КА «Спектр-Р» и сегодня успешно продолжает выполнение научных программ.

На прошедшем в июне 2018 года ежегодном совещании международного Научно-координационного совета проекта «Радиоастрон» участниками в докладах были вновь продемонстрированы выдающиеся результаты проведенных научных исследований. Темп работы КА и объем научных публикаций только нарастает. Работая совместно с десятками зарубежных радиотелескопов в режиме интерферометрических наблюдений КА «Спектр-Р» провел только за последний год полета 659 сеансов наблюдений. Управление КА осуществляется специалистами из ЦУП НПО Лавочкина. Сопровождение полета в части научной составляющей ведет Астрокосмический центр ФИАН, сопровождение работы бортового комплекса управления осуществляют его разработчики - специалисты МОКБ «Марс».

