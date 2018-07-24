Строительство новейшего реактора БРЕСТ-ОД-300 стартует в России в 2019 году



Российские ученые планируют приступить к строительству уникального энергоблока с первым реактором БРЕСТ-ОД-300 (проект «Прорыв» Росатома) со свинцовым жидкометаллическим теплоносителем в 2019 году. Сейчас на стройплощадке в Северске (город-спутник Томска) идет сооружение первых объектов опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), в составе которого будет работать новый реактор.

Несмотря на то, что положительное заключение Главгосэкспертизы на проект было получено еще в декабре 2015 года, российские атомщики начнут возведение реактора в 2019 году. За это время была серьезно скорректирована документация, оптимизированы экономические параметры проекта.

В рамках проекта «Прорыв» на площадке Сибирского химического комбината (СХК в городе Северске, Томская область) будет возведен опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК), в составе которого — энергоблок с реактором БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым жидкометаллическим теплоносителем и пристанционный завод с модулями по переработке облученного и изготовлению нового ядерного топлива.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по проекту идут с опережением графика. Достаточно далеко продвинулось сооружение и особенно изготовление оборудования первого из объектов ОДЭК – модуля по фабрикации – рефабрикации плотного нитридного смешанного уран-плутониевого топлива. Большая часть оборудования не имеет мировых аналогов и, что очень существенно, все технологические процессы проверяются на комплексе экспериментальных установок в составе СХК.

Специалисты Росатома уверены, что если текущий темп работ будет сохранен, то до 2030 года Россия сможет создать первую в мире коммерческую ядерную энергетику с реакторами на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем. Нет никакого сомнения, что период 2030-2050 годы должен стать временем развития двухкомпонентной ядерной энергетики. Одна компонента – реакторы на тепловых нейтронах и технологии открытого топливного цикла в стране уже существует. Теперь стоит задача нарастить вторую и устойчиво развивать энергетику страны, закрепить лидирующие позиции отечественной отрасли на мировом рынке АЭС и ядерных технологий.

Проект «Прорыв» предусматривает три очереди. Первая: строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах (МФР). Вторая: строительство собственно реактора «БРЕСТ-300». Третья: строительство модуля переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов на быстрых нейтронах. Строительство первой очереди проекта началось в 2015 году. Полностью проект «Прорыв» должен заработать к 2023 году.

Когда будет готов реактор нового поколения, здесь начнут не только производить электричество, но и "пережигать" то, что до сих пор называлось "отработанное ядерное топливо" и постепенно стало чуть ли не главной проблемой развития всей ядерной энергетики. Новый реактор способен сам выделять тепло и сам готовить для себя новое топливо. То, что остается в "котле" после реакции, химическими способами разделяется на разные элементы. Большая часть снова отправляется в реактор, еще будет небольшой остаток, который очень хорошо поддается переработке и безопасному захоронению. То есть после обработки отработанное топливо снова способно отдавать тепло. Поэтому для работы "БРЕСТа" подходит и то, что до сих пор считалось шлаками. Еще этому реактору требуется небольшое количество урана-238, но он весьма распространен и относительно недорог. Очень важное свойство новой станции - ее безопасность. Характеристики "БРЕСТа" позволяют строить такие реакторы чуть ли не прямо в городах - никакой зоны отчуждения они не требуют, а при любом сбое и выходе системы за пределы заданных параметров весь процесс тут же затухает без выбросов радиации или опасных веществ.

Сейчас поставка оборудования для модуля фабрикации и рефабрикации (МФР) ядерного топлива нового поколения опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК) по проекту "Прорыв" в Северске завершается, осенью специалисты из нескольких регионов, где работают предприятия Росатома, приступят к монтажу. Устанавливать оборудование для производства ядерного топлива нового поколения будут организации производственного объединения "Маяк" из Свердловской и Челябинской областей.

Добавим, что в России на Белоярской АЭС успешно эксплуатируются уникальные энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). В данных реакторах в качестве теплоносителя используется натрий. Ведется разработка еще более мощного блока БН-1200.

В настоящее время государственная корпорация Росатом является мировым лидером в развитии технологии реакторов на быстрых нейтронах.