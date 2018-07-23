На испытаниях находятся 2 новых пассажирских самолета МС-21-300



В подмосковном Жуковском находятся на испытаниях оба опытных образца нового среднемагистрального пассажирского самолета МС-21. Вторая машина прибыла с Иркутского авиазавода 20 июля 2018 года, преодолев расстояние более 4200 км.

Перебазирование второго МС-21 на аэродром Летно-исследовательского института имени М.М.Громова «Раменское» прошло в штатном режиме. Самолетом управляли два летчика-испытателя 1 класса конструкторского бюро имени Яковлева Василий Севастьянов и Андрей Воропаев. До прибытия в Московскую область МС-21-300 с бортовым номером 002 отработал программу испытаний на заводском аэродроме НПО «Иркут». Экипаж отработал отказ двигателя в полете, набор максимальной высоты (потолка) в 12000 метров и полет на крейсерской скорости около 850 км/ч. Теперь первый и второй летный экземпляры МС-21 продолжат программу летных испытаний в Подмосковье.

Добавим, что в ЛИИ имени Громова также тестируют на летающей лаборатории на базе самолета Ил-76 двигатель ПД-14 для МС-21. Производство этого силового агрегата разворачивается в Перми. Первые 4 летных экземпляра нового среднемагистрального МС-21 будут выполнять полеты с иностранными двигателями.

