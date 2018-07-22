Рейтинг Русская Техносфера – 2018: Итоги первого полугодия

Представляем очередной рейтинг «Русская техносфера», в который редакция нашего медиаресурса включила самые популярные темы материалов о новой российской технике и технологиях, опубликованные на протяжении 6 месяцев 2018 года на нашем сайте.

Самой читаемой новостью с начала года стала публикация о стартовавшей весной 2018 года свободной продаже российского процессора «Байкал-Т1» архитектуры MIPS. Продажи в итоге начались, а первым партнером разработчиков из компании «Байкал Электроникс» в этом важном деле стал онлайн-магазин «Чип и Дип»: http://tehnoomsk.ru/node/3212

Второй по популярности материал, вызвавший интерес наших читателей читателей, - сообщение об испытаниях нового трактора АГРОМАШ 180ТК – ТК-3-180Д, оснащенного первой, полностью отечественной системой точного земледелия «Агропилот-1»: http://tehnoomsk.ru/node/3037

Тройку лидеров замыкает информация, которую мы публиковали еще в 2017 году, - о планах по разработке двигателя ПД-35. За это время по самому мощному российскому авиадвигателю вышло значительно больше уточняющей информации, в том числе и у нас на «Техносфере»: http://tehnoomsk.ru/node/2786

В списке других самых читаемых тем, расположившихся на 4-10 местах нашего рейтинга, находятся:

Информация о разработке в России малогабаритных ядерных реакторов, которая вышла еще в сентябре 2017 года, но до сих пор интересна в 2018 году. Судя по всему, это связано с ростом внимания к теме после того, как в марте 2018 года глава государства частично рассекретил ряд уникальных разработок по проектам в сфере ВПК, выполненных в РФ в последние годы: http://tehnoomsk.ru/node/2836

На 5-м месте расположилась информация о российском боевом лазере «Пересвет»: http://tehnoomsk.ru/node/3072

Материал о первом в России производстве современных систем хранения данных - о заводе по выпуску отчественных SSD-накопителей, заработавшем в нашей стране весной 2018 года: http://tehnoomsk.ru/node/3060

Публикация о российской крылатой ракете с ядерным двигателем «Буревестник» сейчас занимает 7-е место по итогам полугодия: http://tehnoomsk.ru/node/3096

На 8-м месте рейтинга технопубликаций нашего ресурса за первое полугодие 2018 года фоторассказ о том, как авторы российского блога unexploredworld буквально открыли на Байконуре цех, где чудом сохранились от уничтожения второй летный экземпляр многоразового корабля «Буран» - «Буря» и его технологический макет: http://tehnoomsk.ru/node/3132

На фоне больших новостей о прорывных видах вооружений информация о том, как русские роботы «Промобот» из Перми выбрались на мировой рынок и довольно неплохо зашли в США в разгар антироссийских «санкций» в этой стране, пока оказалась на 9-м месте: http://tehnoomsk.ru/node/3027 и http://tehnoomsk.ru/node/3232

Новость о начале испытаниях первого варианта нового снегоболотохода КАМАЗ-Арктика с колесной формулой 6х6 и двигателем V8 с механической КПП (на подходе второй вариант 8х8 с новейшим двигателем Р6 с АКПП и кабиной серии К) замыкает нашу импровизированную десятку самых читаемых публикаций: http://tehnoomsk.ru/node/3157

Полный медиарейтинг «Русская Техносфера – 2018» будет представлен по итогам 2018 года.

Для замера популярности учитывалась статистика посещения каждой новости на основном сайте www.tehnoomsk.ru и перепечаток в социальных сетях. При замерах суммированы данные Яндекс.Метрики, LiveInternet, OpenStat, а также Mediametrics и ряда других систем онлайн-анализа.