Президент России обозначил сроки по 4 крупным космическим проектам

На прошедшем в Москве совещании главы государства с руководством Роскосмоса были названы сроки реализации программ по созданию ракеты «Союз-5», сверхтяжелой ракеты, созданию стартового комплекса для тяжелой РН «Ангара» на Восточном и запуска спутников глобальной системы «Сфера».

Как отметил Президент России, работы по семейству ракет-носителей «Ангара» будут ускоряться. Ключевым элементом проекта является тяжелая «Ангара-А5», и ее первый запуск с новой площадки на космодроме «Восточный» запланирован на 2021 год. «Техносфера. Россия» уже писала о развертывании полномасштабного производства данного типа ракет в Омске (в Москве останется только конструкторское бюро - http://tehnoomsk.ru/node/3029), а также создании нового разгонного блока для них в Красноярске (см. наш материал http://www.tehnoomsk.ru/node/3258).

По новой средней ракете «Союз-5» (о проекте см. http://tehnoomsk.ru/node/3140) на совещании Роскосмоса глава государства назвал срок первого пуска – 2022 год. Также было отмечено, что эта ракета «по сути, станет первой ступенью сверхтяжелой ракеты», начало испытаний которой запланировано на 2028 год, и пока здесь рассчитывают уложиться в указанные сроки. Подробнее о проекте сверхтяжелой ракеты – см. http://tehnoomsk.ru/node/3144.

Владимир Путин обозначил сроки по реализации одного из масштабных российских проектов - «Сфера» по созданию новой российской глобальной системы спутниковой связи и дистанционного зондирования. Ее 640 спутников будут размещены на орбите Земли в 3 этапа: к 2022, 2024 и 2028 году.