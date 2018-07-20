В 2020 году будет готова оригинальная российская система управления группами подводных беспилотников



В Томском политехническом университете (ТПУ) работают над уникальным проектом для группового управления автономными подводными аппаратами, в том числе в условиях работы подо льдом Арктики. Такой системой пока не располагает ни одна страна в мире.

Наши ученые решают сложную задачу. Электромагнитные волны в воде, особенно соленой, быстро затухают, и передача сигнала на какие-либо значимые расстояния становится невозможной. В случае, если аппарат находится подо льдом, то становится невозможным вывести приемо-передающую антенну на поверхность. Оптические методы передачи информации также неэффективны из-за плохой видимости — в северных широтах вода очень мутная.

Как поясняют разработчики, одним из немногих применяемых на практике способов подводной связи является гидроакустическая связь. Акустические волны в воде позволяют передавать информацию на расстояния в десятки километров, однако расплатой за это является крайне низкая скорость передачи данных – всего в десятки бит в секунду. Поэтому пока все существующие в мире подводные автономные аппараты либо работают без участия человека-оператора согласно миссии, которая задает алгоритм их поведения, либо реализуется отдельное отслеживание и связь с каждым аппаратом (например, с использованием USBL-навигации), что накладывает существенные ограничения на размер группировки и расстояние до судна-носителя. Российских ученых такой вариант не устраивает – требуется оригинальное новое решение.

Работа ведется уже не первый год. В Томске уже располагают уникальной технологией уникальных подводных датчиков. Также есть опыт работы с коллегами из Владивостока, вместе с которыми на опытном аппарате «АНПА-платформа» отрабатываются на практике новые решения. Представить действующую новую систему управления группой подводных беспилотников российские ученые рассчитывают в 2020 году.