В России появятся термоактивные метки для контроля качества замороженной продукции



Разработанная учеными Томского государственного университета (ТГУ) термоактивная метка позволит покупателям контролировать соблюдение температурного режима при хранении и транспортировке замороженной и охлажденной продукции.

О реализации данного проекта совместно с Российской венчурной компанией сообщила пресс-служба известного сибирского вуза. Как отмечают в ТГУ, термоактивные метки позволят покупателям контролировать соблюдение температурного режима при хранении и транспортировке скоропортящихся товаров. Например, в случае нарушения условий хранения замороженных пищевых продуктов термометка изменит цвет, и по ней легко будет определить повторную заморозку товара. Выпуск новинки стартует уже в ближайшее время.