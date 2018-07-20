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20.07.2018

В России появятся термоактивные метки для контроля качества замороженной продукции

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Разработанная учеными Томского государственного университета (ТГУ) термоактивная метка позволит покупателям контролировать соблюдение температурного режима при хранении и транспортировке замороженной и охлажденной продукции.

О реализации данного проекта совместно с Российской венчурной компанией сообщила пресс-служба известного сибирского вуза. Как отмечают в ТГУ, термоактивные метки позволят покупателям контролировать соблюдение температурного режима при хранении и транспортировке скоропортящихся товаров. Например, в случае нарушения условий хранения замороженных пищевых продуктов термометка изменит цвет, и по ней легко будет определить повторную заморозку товара. Выпуск новинки стартует уже в ближайшее время.

Тэги: 
термоактивная метка
Томск
ТГУ
РВК
Разделы: 
Научные разработки

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