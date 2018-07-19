Российские ученые достроят гигантский советский радиотелескоп в Средней Азии



70-метровый радиотелескоп «Суффа», предназначенный для приема сигналов из космоса в миллиметровом диапазоне длин волн, строительство которого замерло в 1991 году в Узбекистане планируется совместно достроить российской и узбекской сторонами. На межгосударственном уровне сейчас уже ведутся согласования по срокам работ.

Несмотря на долгий перерыв в строительстве объекта, его вполне можно завершить и ввести в эксплуатацию за 5-6 лет. Узбекистан и Россия планируют сделать из него первый серьезный совместный научный проект после многих лет тишины. Полномасштабное строительство и завершение «Суффы» оценивается примерно в 6 миллиардов рублей.

По данным вице-президента Российской Академии наук Юрия Балеги, нашим ученым появление нового большого радиотелескопа интересно по следующим причинам:

До сих пор на территории России нет радиотелескопов, работающих в миллиметровом диапазоне. Речь также идет о создании в мире целой сети «миллиметровых» радиотелескопов, и возрожденная «Суффа» может стать одним из элементов такой сети. И еще один момент: с учетом того, что в нашей стране планируется реализовать проект обсерватории «Миллиметрон» ( «Спектр-М») с 10-метровым космическим телескопом, предназначенным для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах, то «Суффа» и «Миллиметрон» могли бы составить «уникальную пару» аппаратов, которой нет ни у кого в мире.

Ученые России и Узбекистана говорят и о возможности строительства на площадке узбекской обсерватории Майданак еще одного телескопа миллиметрового диапазона, который также работал бы в паре с «Суффой». Также есть идеи подключить к проекту другие страны.

Стоит добавить, что миллиметровый диапазон длин волн позволяет, например, видеть участки зарождения звезд, ядра дальних галактик, то есть далекое прошлое Вселенной.