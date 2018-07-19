Российские военные показали не менее 5 ракет с ядерным двигателем в цехе (ВИДЕО)

В распространенном 19 июля видеоролике Минобороны России в производственном цехе неназванного предприятия показаны не менее 5 новейших крылатых ракет «Буревестник» с ядерным двигателем в специальных контейнерах для подвески к самолетам-носителям. Это первый официальный показ данных ракет почти что крупным планом.

Ранее в различных интернет-форумах, а также в отечественных и западных СМИ неоднократно ставилось под сомнение наличие такого вида оружия у России. Виной тому была его уникальность и отсутствие качественных фото и видеодоказательств. Впервые о ракете сообщил глава государства весной 2018 года, когда во время его выступления был продемонстрирован по большей части состоящий из компьютерной анимации сюжет о новой ракете. Сообщалось, что это разработка уже существует и испытана (были показаны кадры старта некоей ракеты с наземной стартовой площадки), но всё-таки представленного на видео оказалось мало для понимания развития проекта. Ряд зарубежных СМИ даже усомнился, что ракета есть в наличии в России, а также запустил несколько фейковых новостей об ее якобы неудачных испытаниях.

«Техносфера.Россия» уже пыталась обобщить ранее сведения о разработке – см. наш материал от 15 марта http://www.tehnoomsk.ru/node/3096 Фото и видео: Минобороны России