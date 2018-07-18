Успешно испытан новый российский комплекс воздушного лазерного сканирования для БПЛА



Как сообщают представители отечественной высокотехнологичной Группы «Кронштадт», новый комплекс со сверхлегкой (2,9 кг) системой воздушного лазерного сканирования LIDAR успешно прошел испытания на беспилотных летательных аппаратах (БПЛА).

Новая отечественная лидарная система, которую встроили в комплекс с беспилотным летательным аппаратом, работает на различных высотах полета БПЛА, вплоть до 250 метров, что одновременно обеспечивает высочайшую точность съемки, а с другой – радикальное снижение рисков при проведении полетов. Особенности конструкции БПЛА позволяют осуществлять мягкие взлет и посадку, – сберечь дорогостоящее оборудование и одновременно получить все необходимые данные для построения геопривязанных трехмерных изображений за меньшее количество полетов.

С использованием новой версии устройства удалось достичь уникальных характеристик по точности сканирования, позволяющих с оптимальной «экономикой» осуществлять распознавание провиса проводов линий электропередач (ЛЭП) и таких тонких элементов как грозотросы, строить высокоточную 3D-модель ЛЭП и выявлять любые отклонения в конструкции, требующие ремонта. Радикально повышена точность получения модели рельефа, леса и т.п. Кроме того, данный LIDAR можно эффективно использовать для получения данных о выработке карьеров, создания 3D-карты лесных массивов, строительных и других объектов, а также для картографирования местности.

В ходе испытаний LIDAR был установлен на гибридный беспилотный летательный аппарат самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой. Использование лидаров на других БПЛА самолетного типа сопряжено с техническими рисками: прецизионные и хрупкие LIDARы выходят из строя из-за высоких перегрузок при запуске беспилотника с катапульты, а также при ударах о землю во время посадки с парашютом. Малая область охвата сканирования позволяла поднять LIDAR лишь на небольшую высоту, что требовало большого числа полетов для обследования больших и протяженных объектов. Поэтому только применяемые аппараты самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой смогли обеспечить эффективное использование системы лазерного сканирования.