В России закладывают 6-й по счету тральщик со стеклопластиковым корпусом



На Средне-Невском судостроительном заводе в Ленинградской области 27 июля будет заложен очередной, шестой по счету, тральщик нового поколения проекта 12700 (другое обозначение «Александрит»). Сейчас в составе российского флота служат два первых корабля этого проекта.

Это внешне простой корабль водоизмещением 890 тонн представляет собой интереснейший набор передовых решений и технологий. В первую очередь, это уникальный корпус, созданный из монолитного стеклопластика методом вакуумной инфузии. При его производстве установлен мировой рекорд - впервые в мире был изготовлен монолитный корпус из стеклопластика длиной почти 62 метра. Технология изготовления корпуса была разработана при участии ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей» и ЦНИИ имени академика Крылова.

Во-вторых, в дополнение к двум винтам регулируемого шага тральщик получил два носовых подруливающих устройства ПУ-100Ф и две кормовые выдвижные поворотные колонки ВПК-90Ф/70. За счет этого корабль получил маневренность, сопоставимую с маневренностью буксира.

Вооружение кораблей проекта 12700 составляет акустический трал ШАТ-У, контактный трал ГКТ-2 или ГОКТ-1, 30-мм многоствольная пушка, 1 пулемет калибра 14,5 мм и 8 переносных зенитных ракетных комплексов. Каждый из российских тральщиков проекта 12700 оснащается тремя беспилотными катерами, работающими в составе противоминной системы, а также дистанционно управляемыми подводными противоминными аппаратами. С беспилотниками всё непросто: их в свое время покупали у французской компании, которая несмотря на так называемые «санкции», в прошлом году заявила о локализации их производства в России.

Каждый новый тральщик располагает гидроакустической станцией миноискания «Ливандия-М». Система управления «Диез» в реальном времени принимает, обрабатывает и отображает на электронных картах оперативную информацию, которая поступает от навигационных систем, что заметно облегчает работу штурману.

В заключение добавим, что два дизельных двигателя мощностью 2500 л.с. каждый обеспечивают боевому кораблю максимальную скорость хода в 16 узлов. Дальность плавания экономичным ходом составляет 1500 морских миль, автономность плавания – 10 суток.

Российский флот рассчитывает получить не менее 10 тральщиков проекта 12700 в ближайшие годы. Между тем, потребность нашего ВМФ в таких кораблях оценивается в 30 единиц.