Российское предприятие восстановило и наращивает производство отечественных высокоточных измерительных приборов



Государственное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ВНИИФТРИ Росстандарта) сообщило об увеличении производства высокоточных измерительных приборов и аппаратуры разного назначения, разработанных на базе собственных исследований института на 40% в 2018 году.

Сейчас здесь выпускают уже более 60 видов отечественных приборов. В настоящее время на базе мощностей ВНИИФТРИ налажено серийное производство цифровых осциллографов, приборов для измерения параметров электромагнитных полей, высокоточных термометров, измерителей мощности ультразвукового излучения и ряда других видов измерительной аппаратуры.

Помимо выпуска новых видов продукции в этом году по запросам потребителей институт возобновил производство и выполнил модернизацию ранее разработанных средств измерений. Все производимые приборы соответствуют высокому уровню качества и не уступают по своим техническим характеристикам зарубежным аналогам. Подразделения ВНИИФТРИ Росстандарта располагают современными автоматизированными стендами проектирования и макетирования продукции, современной производственной базой, включающей более 150 станков и установок, современными стендами для организации и проведения промежуточного и выходного контроля качества производимой продукции.

Работа предприятия является важной частью государственной политики импортозамещения и локализации производства в сфере отечественного приборостроения.