В России появится первое крупное производство катодной меди по автоклавной технологии



По информации Русской медной компании (РМК), на территории Михеевского горно-обогатительного комбината (Челябинская область) планируется запустить новое современное производство, где медный концентрат будет перерабатываться в катодную медь для оптимизации транспортных издержек на доставку сырья потребителям и вывода на рынок продукции с большей добавленной стоимостью.

Новое отечественное производство позволит ежегодно получать 100000 тонн медных катодов, около 25000 тонн сульфата никеля (продукта для производства аккумуляторов электромобилей, спрос которого ежегодно растет) и до 350 тонн кобальта в товарной соли. Также реализация этого проекта даст почти 1100 новых рабочих мест.

Проект также интересен тем, что в нем будет использована технология автоклавного производства, при которой нет выбросов в атмосферу металлургических газов. За счет применения этой технологии непосредственно рядом с добычей на Михеевском горно-обогатительном комбинате значительно сократится продолжительность производственного цикла. На выпуск катодной меди с момента поступления руды на склад ГОКа будет уходить порядка 8 суток – это примерно в 2-3 раза быстрее, чем при традиционных производственных цепочках, которые действуют в России. Кроме того, автоклавное производство обеспечивает извлечение меди до 98,5%. Для сравнения при пирометаллургическом производстве этот показатель составляет 94–96%. Применение автоклавной технологии для переработки окисленных никелевых руд и медных концентратов на площадке Михеевского ГОКа в планируемых объемах станет первым в мировой практике опытом.

По данным специалистов РМК, автоклавы представляют собой крупные герметичные емкости, которые способны интенсивно пропускать через себя большие объемы медного концентрата и окисленной руды. Для извлечения из сырья полезного компонента в автоклавах создается повышенная температура и давление. Эти аппараты работают при температуре 200–260 градусов Цельсия и при давлении более 20 бар. Под действием температуры и давления сырье в автоклаве превращается в медьсодержащий раствор. На следующих этапах производства его используют в качестве основы для подготовки электролита, обогащенного медью. Под воздействием электрического тока в специальных электролизных ваннах медь из электролита восстанавливают в виде металлических пластин – катодов, содержащих 99,99% меди.