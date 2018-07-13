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13.07.2018

В России создают новый разгонный блок для Ангары-А5 и тяжелых ракет

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На Красноярском машиностроительном заводе идет освоение базового модуля разгонного блока 14С48 (ОКР «Персей-КВ), предназначенного для использования с космическим ракетным комплексом «Ангара-А5» при запусках космических аппаратов на целевые высокоэнергетические орбиты.

Как сообщают специалисты предприятия, 14С48 - это модернизированный вариант разгонного блока 11С861-03, который создавался в рамках ОКР «Двина-ДМ» по заказу Роскосмоса для РН «Протон-М» с последующей адаптацией его к «Ангаре-А5» и другим перспективным РН тяжелого класса. Но поскольку эксплуатация «Протонов» должна завершиться в 2026 году, работы по ОКР «Двина-ДМ» были прекращены, и дальнейшая модернизация разгонного блока проводится уже в рамках ОКР «Персей-КВ» только для РН «Ангара-А5». Так, ОКР «Персей-КВ» предполагает создание комплекса разгонного блока для «Ангары-А5» на космодроме Плесецк.

В перспективе, согласно Федеральной космической программы России на 2016-2025 годы, аналогичный комплекс (ОКР «Орион») будет строиться на космодроме Восточный. Согласно договору с головным разработчиком разгонных блоков типа ДМ – ПАО «РКК «Энергия», Красмашу необходимо изготовить ферму подвески бака «О» для макета разгонного блока для проведения статических испытаний, а также базовый модуль РБ 14С48 для вибропрочностных испытаний и два летных изделия.

В 2016 году была изготовлена и отправлена в РКК «Энергия» ферма подвески бака «О». Сейчас на заводе в Красноярске завершается изготовление базового модуля макета разгонного блока для виброиспытаний. На нем проведено макетирование, включающее, в том числе, эталонирование трубопроводов (порядка 79 трубопроводов), пневмощитка и платы продувки.

При создании базового модуля разгонного блока 14С48 были использованы наработки с РБ 11С861-03, 452ГК и 314ГК.А18. Так, в новом «разгоннике» увеличены топливные баки, изменилась пневмогидросистема. Предполагается его дальнейшая модернизация с использованием нового маршевого двигателя 11Д58МФ с улучшенными энергетическими характеристиками. Его отработкой несколько лет назад занимался Красмаш, но потом производство было передано Воронежскому мехзаводу. Когда он будет готов, на базе 14С48 будет создан перспективный разгонный блок 14С49.

Тэги: 
Красмаш
Красноярск
Ангара А5
14С48
14С49
разгонный блок
Персей-КВ
Плесецк
Восточный
11Д58МФ
Воронеж
ОКР Орион
Двина-ДМ
Разделы: 
Космическая сфера

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