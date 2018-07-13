В России создают новый разгонный блок для Ангары-А5 и тяжелых ракет



На Красноярском машиностроительном заводе идет освоение базового модуля разгонного блока 14С48 (ОКР «Персей-КВ), предназначенного для использования с космическим ракетным комплексом «Ангара-А5» при запусках космических аппаратов на целевые высокоэнергетические орбиты.

Как сообщают специалисты предприятия, 14С48 - это модернизированный вариант разгонного блока 11С861-03, который создавался в рамках ОКР «Двина-ДМ» по заказу Роскосмоса для РН «Протон-М» с последующей адаптацией его к «Ангаре-А5» и другим перспективным РН тяжелого класса. Но поскольку эксплуатация «Протонов» должна завершиться в 2026 году, работы по ОКР «Двина-ДМ» были прекращены, и дальнейшая модернизация разгонного блока проводится уже в рамках ОКР «Персей-КВ» только для РН «Ангара-А5». Так, ОКР «Персей-КВ» предполагает создание комплекса разгонного блока для «Ангары-А5» на космодроме Плесецк.

В перспективе, согласно Федеральной космической программы России на 2016-2025 годы, аналогичный комплекс (ОКР «Орион») будет строиться на космодроме Восточный. Согласно договору с головным разработчиком разгонных блоков типа ДМ – ПАО «РКК «Энергия», Красмашу необходимо изготовить ферму подвески бака «О» для макета разгонного блока для проведения статических испытаний, а также базовый модуль РБ 14С48 для вибропрочностных испытаний и два летных изделия.

В 2016 году была изготовлена и отправлена в РКК «Энергия» ферма подвески бака «О». Сейчас на заводе в Красноярске завершается изготовление базового модуля макета разгонного блока для виброиспытаний. На нем проведено макетирование, включающее, в том числе, эталонирование трубопроводов (порядка 79 трубопроводов), пневмощитка и платы продувки.

При создании базового модуля разгонного блока 14С48 были использованы наработки с РБ 11С861-03, 452ГК и 314ГК.А18. Так, в новом «разгоннике» увеличены топливные баки, изменилась пневмогидросистема. Предполагается его дальнейшая модернизация с использованием нового маршевого двигателя 11Д58МФ с улучшенными энергетическими характеристиками. Его отработкой несколько лет назад занимался Красмаш, но потом производство было передано Воронежскому мехзаводу. Когда он будет готов, на базе 14С48 будет создан перспективный разгонный блок 14С49.