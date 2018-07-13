6 новых российских машин Aurus впервые прибыли за рубеж

2 лимузина, 2 седана, 2 минивэна – в общей сложности 6 новых отечественных автомобилей премиального класса (Aurus, проект «Кортеж») прибыли в Финляндию для обслуживания визита Президента России.

В финских СМИ распространена видеозапись, из которой следует, что машины из кремлевского гаража доставили в Хельсинки на борту военно-транспортного самолета Ил-76. Ожидается, что кортеж главы государства 16 июля при встрече с лидером США на территории Финляндии будет использовать новые российские автомобили.

«Техносфера» уже писала, что официальная премьера линейки русских лимузинов 21 века и машин сопровождения марки Aurus запланирована на Московском автосалоне в конце августа 2018 года. Появление новых автомобилей в Финляндии – стало первым их зарубежным визитом. Официальный зарубежный показ запланирован на предстоящем Женевском автосалоне.