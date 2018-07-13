Стартовали продажи новых российских автомобилей ГАЗ в Марокко



Продукция легендарного Горьковского автозавода официально продается теперь и в Марокко: ГАЗ заключил договор и начал продажи в сетях местного дилера Africa Motors (Auto Hall Group), насчитывающих 50 автоцентров на территории этой 33-миллионной страны.

Первыми на рынок североафриканской страны выведены грузовики ГАЗель Некст (GAZelle Next). Марокканским покупателям предлагают новые машины с 3-летней гарантией (или 150000 км пробега), оснащенные 2,8-литровыми 150-сильными дизельными двигателями. Российский производитель выбрал партнерскую сеть с большой историей, представители которой почти 100 лет работают с многими известными мировыми производителями автомобилей.