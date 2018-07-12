Связьтранснефть запускает 1500-километровую систему подвижной радиосвязи стандарта DMR



В 2017-2018 годах предприятие «Связьтранснефть» построило новую систему подвижной сухопутной радиосвязи стандарта DMR на магистральных нефтепроводах Уса – Ухта и Ухта – Ярославль. После ввода в полного эксплуатацию в сентябре 2018 года новая инфраструктура полностью покроет высокотехнологичной радиосвязью более 1500 километров дистанции вдоль нефтепроводов в 4 регионах России.

В рамках данного проекта российскими связистами было выполнено масштабное строительство. Были установлены базовые станции на 49 радиорелейных станциях и на 15 пунктах контроля и управления (ПКУ) и еще 7 базовых станций были установлены на передвижных узлах радиосвязи (ПУР) – теперь при проведении работ в местах пересечения нефтепроводов с водными преградами используются современные каналы связи протяженностью до 40 км по течению рек. Были смонтированы новые коммутаторы на 2 узлах связи.

Система подвижной сухопутной радиосвязи обеспечит информацией о состоянии сети в режиме реального времени на уровне регионального (город Ухта) и главного центров управления (Москва). Это позволит оперативно решать любые производственные и эксплуатационные вопросы, расширит перечень и повысит качество предоставляемых услуг для безаварийной эксплуатации нефтепроводов предприятия «Транснефть–Север», входящего в единую государственную систему нефтепроводов «Транснефть».

Новая система сухопутной подвижной радиосвязи стандарта DMR предназначена для передачи голоса и данных при проведении работ на нефтепроводах. Достоинства этой системы таковы: высокое качество радиосвязи; высокая надёжность системы радиосвязи; защита от несанкционированного доступа и прослушивания; возможность удалённого мониторинга и управления системой; резервирование каналов связи; возможность определения местоположения радиостанций; наличие службы коротких сообщений.