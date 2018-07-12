Завод Уралкабель увеличивает объем производства в 2-3 раза за счет новых линий



Российское предприятие «Уралкабель» (входит в холдинг УГМК) смонтировало две новых автоматизированных линии изготовления обмоточных проводов со стекловолокнистой изоляцией. Такие провода используются в двигателях электрических машин, и сегодня завод выпускает их около 200 тонн ежемесячно.

Как сообщают представители предприятия, новые промышленные линии 100%-автоматизированы, оператор может регулировать различные технические параметры: скорость и шаг наложения стекловолоконных нитей, температура в печах и т.д. Пройдя через обмотчик, провод попадает в ванну с лаком, а затем в печь. Там изоляция сушится и запекается. Готовое изделие способно выдерживать рабочую температуру в электромашине до 200 градусов. Одновременно с новыми линиями завод приобрел тростильный станок, на котором в автоматическом режиме регулируются скорость намотки, равномерное натяжение нитей и другие параметры. В результате изоляция накладывается более равномерно с сохранением всех необходимых свойств. Чем ровнее и плотнее ложатся нити, тем качественнее изоляция и меньше габариты готового изделия. Это одно из требований заказчиков – небольшие габариты провода позволяют им экономить пространство в обмотке двигателей электрических машин и тем самым увеличивать их мощность

Использование новых производственных линий позволит увеличить скорость наложения изоляции в 2-3 раза и соответственно настолько же нарастить объемы производства готовых изделий.