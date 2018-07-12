Российский BIOS для серверов стал реальностью



Отечественное предприятие «Рикор» распространило информацию о создании серверной системы ввода/вывода (BIOS) с возможностью сертификации исходного кода и открытым доступом к кодам модуля управления сервером. Эти требования являются обязательными условиями для применения программного обеспечения в государственных учреждениях нашей страны.

Как сообщает российский портал Cnews, «системой ввода/ вывода «Рикор» теперь будут оснащаться все производимые холдингом сервера и системы хранения данных. Кроме того, на них также будет установлен модуль управления сервером (BMC Рикор), о разработке которого холдинг объявил в мае этого года. Разработка BMC Рикор осуществлена на основе проекта с открытыми кодами (openbmc): производитель предоставляет пользователям системы доступ к исходным кодам для дальнейшей сертификации или внесения необходимых изменений».

Осуществленный проект рассчитан в первую очередь на государственный сектор и предприятия ВПК, где важно, чтобы в BIOS отсутствовали модули, представляющие потенциальную угрозу безопасности. Это первая отечественная базовая система, принципиальное отличие которой от импортных аналогов заключается в возможности сертификации исходного кода.