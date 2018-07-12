В России начинают строительство 12-го малого ракетного корабля проекта 21631



12 июля в Зеленодольске (Татарстан, Россия) состоится торжественная церемония закладки очередного, 12-го в серии, малого ракетного корабля (МРК) проекта 21631 «Буян-М». В составе ВМФ России сейчас служат 6 таких кораблей, 5 – строятся.

При небольшом водоизмещении около 950 тонн каждый такой корабль является полноценной боевой единицей, оснащенной 8 ракетами типа «Калибр» (универсальная пусковая установка позволяет использовать также другие типы ракет – «Оникс» и перспективный гиперзвуковой «Циркон»), 100-мм артиллерийской системой А-190М, 12-ствольным 30-мм артиллерийским комплексом «Дуэт», 2 зенитными ракетными комплексами ближнего радиуса действия, а также 14,5-мм и 7,62-мм пулеметами.

Боевые возможности МРК проекта 21631 проверены в ходе антитеррористической операции в Сирии: корабли успешно наносили удары ракетами типа «Калибр» по целям на удалении более 1500 км.