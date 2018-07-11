Первый российский медиарейтинг лидеров импортозамещения представила Премия Приоритет



Национальная премия в области импортозамещения «Приоритет» объявляет первые результаты совместного проекта с компанией «Медиалогия» - июньский рейтинг российских медиалидеров, основанный на МедиаИндексе «Медиалогии». Рейтинг состоит из двух частей: топ-10 лидирующих регионов и топ-10 лидирующих компаний. Рейтинги отражают присутствие темы "импортозамещение" в российских СМИ в июне 2018 года. Рейтинги будет рассчитываться и публиковаться ежемесячно.

Первые три места регионального рейтинга в июне 2018 года заняли Московская область, Тюменская и Свердловская области.

Лидеры корпоративного рейтинга за этот же период – Ростех, ВТБ и Росатом.



Самыми заметными в СМИ региональными событиями в контексте импортозамещения стали открытие завода по выпуску корма для домашних животных в Московской области, а также соглашение о реализации инвестиционных проектов для создания импортозамещающих производств, которые заключили Тюменская область и компания Cognitive Technologies. В Свердловской области на территории «Титановой долины» начал работу завод «Зибус», который является на 100% импортозамещающим. Помимо этого, в Московской области запущен проект производство электричек нового поколения из отечественных комплектующих.



Самым заметным «импортозамещающим» медиа-событием корпоративного сектора стало заявление Госкорпорации Ростех. Корпорация объявила об отказе до конца 2018 года от комплектующих, произведенных на Украине и странах Евросоюза. Кроме того, к 2020 году Ростех к 2020 году планирует заменить российскими все комплектующие, которые сейчас закупает в Европе. Банк ВТБ и Фонд развития промышленности и агропромышленного комплекса Ярославской области заключили соглашение, которое упростит получение субсидий для Ярославских предприятий за счет софинансирования импортозамещающих производств. В свою очередь Росатом для ускорения процессов импортозамещения в отрасли приобрел "Препрег-СКМ» – портфельную компанию «Роснано», специализирующуюся в производстве углеволокна.

Методика:

1. В медиарейтинги вошли субъекты РФ и российские компании в контексте "импортозамещение".

2. Рейтинги построены по российским СМИ на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 45 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

3. Период исследования: июнь 2018 года.

4. Рейтинги построены по МедиаИндексу "Медиалогии"..

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*МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:

• влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ);

• характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);

• роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);

• наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.

Система «Медиалогия» оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта. Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении.