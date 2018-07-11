В Омске появится новый Институт радиофизики и физической электроники



Решение об этом уже принято на уровне организаций, которые реализуют проект – Омского НИИ приборостроения (ОНИИП) и Омского научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук (СО РАН). К участию в создании и работе нового института привлекут два омских вуза – ОмГТУ и ОмГУ.

Первыми в новой структуре появятся две лаборатории: 1) когнитивных систем связи, навигации, локации и мониторинга и 2) функциональной электроники. Создатели омского Института радиофизики и физической электроники рассчитывают на включение в программу выполнения госзадания по нескольким направлениям программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук до 2020 года.

Создание в Омске новой научно-исследовательской структуры позволит расширить возможности науки в регионе и в перспективе увеличить производство на местных предприятиях.