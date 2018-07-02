Российские компьютеры готовы собирать на 15 предприятиях



По информации Максима Горшенина (компания «МЦСТ»), на сегодняшний день в России порядка 15 предприятий готовы к сборке компьютеров и серверов на отечественных процессорах «Эльбрус» различных версий и моделей. Все они уже выпустили тестовые партии такой техники.

Также рассказывая о готовом серийном продукте «Эльбрус-101-PC», источник приводит информацию о том, что это за машина. В частности, это самый компактный российский компьютер, он построен на базе 1-ядерного процессора МЦСТ «Эльбрус-1С+» (процессор архитектуры 4-го поколения со встроенным видеоядром и поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики), отличающегося крайне низким уровнем энергопотребления (не более 10 Вт).

Кроме операционной системы «Эльбрус ОС» на «101-м» успешно работают российские операционки «Альт Линукс» и «Астра Линукс». Несмотря на кажущуюся простоту характеристик машины, она успешно справляется со всеми типовыми офисными задачами.

Также в «Эльбрус-101-PC» реализован вывод изображения высокой чёткости сразу на 2 монитора с разрешением Full HD, на 1 монитор с разрешением Quad HD. Системный блок в формате nettop компактен, имеет малый уровень шума, допускает настенное размещение.