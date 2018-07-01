Омский танковый завод зарегистрировал бренд ТОС-1А Солнцепек



Впервые за 22 года в Омске на танковом заводе («Омсктрансмаш») зарегистрирован товарный знак - «Система ТОС-1А Солнцепек» и права на него.

Предприятие может размещать его изображение на корпусах машин, военном транспорте, реактивных снарядах и других объектах, а также использовать в рекламе. Регистрация бренда произошла на предприятии впервые за последние 22 года.

Тяжелая огнеметная система выпускается на Омском танковом заводе заводе с 1994 года. По своим техническим характеристикам, решаемым задачам и боевой эффективности она является уникальной разработкой. Не имеет аналогов и уже более 20 лет пользуется большим спросом во всем мире.

Главное преимущество ТОС-1А перед прочими видами техники - сочетание высокой проходимости, мобильности и способности к уничтожению живой силы противника как на открытой местности, так и в укрытиях. Высокая эффективность системы была неоднократно доказана в ходе крупных военных конфликтов.

ТОС-1А – первая продукция омского танкового завода, которая получила свой товарный знак. В дальнейшем, в соответствии с корпоративной политикой, здесь планируют зарегистрировать все машины, разработчиками которых стали. Для Омсктранмаша это защита от недобросовестной конкуренции на мировом рынке и исключения любых рисков в работе с заказчиками.

