ГЛОНАСС обеспечит точность позиционирования до 10 см в российском Крыму



Сегодня на территории российского Крыма развернута сеть референцных станций Системы спутникового высокоточного позиционирования, которая является составной частью российской глобальной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Создана полномасштабная сеть, покрывающая все 100% территории полуострова и акваторию моря на расстоянии 25 км от берега. Станции сети обеспечивают круглосуточный прием сигналов спутников ГЛОНАСС и в режиме реального времени передают данные в центр обработки информации.

Совместно с Минэкономразвития представители АО «ГЛОНАСС» реализуют пилотный проект для Крыма, в рамках которого создается единое высокоточное поле на всей территории полуострова, что позволит определять местоположение объекта с точностью до 10 сантиметров. Такая высокая точность упростит жизнь представителям различных сфер – кадастровым инженерам, картографам, геодезистам и другим специалистам: им не придется делать необходимые замеры координат объектов с рулеткой или закладывать в расчеты большую погрешность – будет достаточно поставить точку на карте и нажать кнопку на своем мобильном устройстве. После успешного прохождения тестов в Крыму планируется тиражировать этот проект сначала на федеральных трассах, а затем и на всей территории нашей страны.

Полученные данные могут использоваться не только в дорожно-транспортной инфраструктуре, но и в других областях: в авиации – для повышения безопасности полетов; в геологии и сейсмологии – для прогнозирования опасных природных явлений; в геодезии и картографии – для создания геодезических сетей и картографических съемок; в кадастре – для межевания земель и установления границ; в нефтегазовой отрасли – для обеспечения точности данных в геологоразведочных экспедициях, а также для мониторинга рейсов, речной и морской прибрежной навигации судов, для контроля за использованием природных ресурсов, прогнозирования опасных техногенных явлений и многих других сферах.