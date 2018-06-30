Норникель стал генеральным партнером премии ПРИОРИТЕТ-2018



Генеральным партнером главной Национальной премии России в области импортозамещения«ПРИОРИТЕТ» нынешнего года стал крупнейший в мире производитель рафинированного палладия и никеля – компания «Норникель». Лидер горно-металлургической промышленности России стал генеральным партнером премии третий год подряд.

«Норникель» является ведущим мировым производителем палладия, никеля, кобальта, платины, родия и меди. Также компания производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы «Норникель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

Стратегия компании – развитие первоклассных активов, модернизация действующих активов для повышения эффективности и создание новых экологичных и безопасных производственных мощностей. Ее миссия — эффективно используя природные ресурсы и акционерный капитал, обеспечивать человечество цветными металлами, которые делают мир надежнее, и помогают воплощать надежды людей на развитие и технологический прогресс.

За 2017 год консолидированная выручка увеличилась на 11% год-к-году до 9,1 млрд долларов США (около 550 млрд рублей). Показатель EBITDA вырос на 2% год-к-году до 4 млрд долларов США (около 240 млрд рублей). Рентабельность EBITDA составила 44%, что является одним из самых высоких показателей в мировой горно-металлургической отрасли. Объем капитальных вложений компании увеличился на 17% до 2 млрд долларов США (около 120 млрд рублей). В 2017 году «Норникель» — единственный представитель России в рейтинге 100 самых инновационных компаний мира, который традиционно составляет журнал Forbes.

Компанию «Норникель» и премию «Приоритет» объединяет общий курс на импортозамещение– важнейшую задачу экономического развития России по обеспечению встраивания отечественных компаний в глобальные производственные и технологические альянсы, рост их конкурентоспособности на международном и российском рынках.

https://www.nornickel.ru/