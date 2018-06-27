Цифровизация оборонно-промышленного комплекса России: Как получить удовольствие от неизбежного?

Еще раз о том, зачем нужна цифровая трансформация оборонно-промышленного комплекса России и с чего необходимо начинать предприятиям и компаниям, решившимся ускорить переход к «цифре».

«Цифра» или... без вариантов

Владимир Путин РФ на Петербургском международном форуме заявил, что мировая экономика «беременна цифровизацией». Министерство связи РФ преобразовано в министерство цифрового развития. Правительством утверждена программа «Цифровая экономика», и о переходе в «цифру» не говорит только ленивый. В Анапе указом президента создан военный инновационный технополис «Эра», где операторы научных рот Минобороны будут с использованием суперкомпьютеров проводить опытно-конструкторские работы и исследования совместно с промышленными предприятиями. Как мы видим, цифровизация стала общим трендом, и будущее пришло в нашу жизнь независимо от того, хотели мы этого или нет.

Сейчас уже не так важно, что именно выпускает предприятие, как важна его гибкость и готовность молниеносно реагировать на требования рынка. Индустрия переходит в «цифру», и оборонные предприятия, как, впрочем, и гражданские, не могут остаться в стороне от этих процессов. От степени цифровизации полностью зависит эффективность работы, качество управления жизненным циклом изделий, издержки, сроки… Словом, без цифровизации о долгосрочном развитии компании можно забыть. В то же время переход в «цифру» – это неминуемые затраты, сложности, необходимость учиться и осваивать новое.

«Раз цифровизация неизбежна и необходима, нужно относиться к ней не как к внезапно свалившейся на голову обузе или чьей-то блажи, а как к новой возможности для своей компании, – уверен заместитель директора Центра экономического развития и сертификации (ЦЭРС ИНЭС) Юрий Смыслов. – Пример – корпорация «Роскосмос». Разумеется, она собирается оставаться лидером на рынке пусковых услуг, а значит, будет и дальше совершенствовать ракетоносители. Однако одновременно корпорация занята разработкой цифровых сервисов, которые могут быть полезны сегодня и в будущем самым разным игрокам на самых разных рынках. В конце мая корпорация представила спутниковые сервисы, которые помогут ускорить развитие цифровой экономики в России и обеспечат Роскосмосу весомую долю мирового рынка в этой сфере».

Поясним, что новая компания Роскосмоса – АО «Терра Тех», дочка АО «Российские космические системы», занимается дистанционным зондированием земли. Огромное количество космических снимков попадает в облако, создавая своего рода «цифрового двойника» Земли. Обрабатывая и анализируя эти данные, можно отслеживать появление неучтённых объектов капитального строительства, незаконную вырубку леса, получать решения для так называемого «точного земледелия» вплоть до необходимости удобрять или поливать растения. Уже осенью 2018 года к этому облаку данных будет предоставлен коммерческий доступ. Технологии Роскосмоса, связанные с навигацией, дают возможность отслеживать деформацию сложных инженерных сооружений с точностью до миллиметра. Согласно проекту развития национальной сети высокоточной навигации, разработанному в компании, к 2025 году спутниковая система «Эфир» покроет всю землю и обеспечит работу интернета, спутниковой связи и передачи информации от различных датчиков и систем интернета вещей. Точность спутниковой навигации многократно увеличится. Важно, что работоспособность системы сохранится даже при появлении каких-то проблем в наземной инфраструктуре.

«На мой взгляд, подобный подход к цифровой трансформации в той или иной степени следует распространить на все высокотехнологичные компании, – считает Юрий Смыслов. – Важно не только иметь чёткое представление о том, как будет меняться сама компания при переходе на цифровые рельсы, но и понимать, как она будет интегрироваться с различными отраслями экономики, в том числе с гражданской сферой. В этом смысле процессы цифровизации и диверсификации оборонных предприятий должны проходить неотрывно друг от друга, причём наиболее перспективной представляется сервисная модель».

Глобальная трансформация: ОАК и не только

Все новые самолёты отечественного производства – и гражданские, и боевые – спроектированы в цифровом формате. Корпорация «Иркут» даже разместила на YouTube специальный ролик, где рассказывается о цифровом производстве современных лайнеров МС-21. Использование «цифры» позволяет в разы сократить сроки проектирования и запуска моделей в производство, а значит, существенно снижает их себестоимость. Кроме того, создать современный и конкурентоспособный продукт без глубокой кооперации конструкторов и производственников попросту не получится, а такая кооперация возможна только в цифровом формате.

«Представители ОАК любят приводить в пример историю создания нового ракетоносца Ту-160М2, который сейчас завершает лётные испытания, – рассказал Юрий Смыслов. – Пока конструкторы оцифровывали чертежи и расчёты по легендарному Ту-160, они, по сути, повторили с самого начала путь специалистов, создававших эту машину. Когда авиаконструкторы заменили устаревшие технические решения, получился совершенно новый современный самолёт».

Конечно, «цифра» в авиастроении используется не только в процессе проектирования изделий. Цифровые технологии и автоматизация применяются везде – в конструировании, в опытном и серийном производстве, в испытаниях и контроле качества. Не за горами время, когда полностью «оцифруются» и сервисные предприятия. Дело в том, что затраты заказчика на покупку самолёта составляют менее половины так называемой стоимости владения. Большая часть затрат связана с его техническим обслуживанием, и проникновение «цифры» в эту сферу должно перевести отрасль в кардинально иное состояние.

В конце прошлого года Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) приняла стратегию развития до 2035 года. Корпорация решила вывести за периметр производство инструментов, литьё, кузнечное производство и другие низкомаржинальные направления. Взамен ОАК собирается фокусироваться на своих основных компетенциях, то есть на создании, производстве и последующем обслуживании воздушных судов. Чтобы деятельность корпорации и всех её компаний была эффективной, участники кооперации должны находиться в постоянном взаимодействии.

Речь идёт о формировании непрерывного потока данных и принятии решений на основе их обработки. Сейчас для корпорации разрабатывается информационно-аналитическая система управления индустриальной моделью. Разработку ведёт Агентство по технологическому развитию (правительственная организация, созданная для содействия российским компаниям при внедрении современных технологических решений). В рамках системы будет создан «цифровой двойник», то есть модель производственной кооперации предприятий, входящих в ОАК. Система поможет оценить возможность производства самолёта заданного типа с конкретными характеристиками: проанализирует наличие соответствующих технологий и производственных мощностей, оценит трудоёмкость, материалоёмкость и затраты. В результате можно будет под каждый случай выстроить оптимальную модель кооперации и использовать не полный производственный цикл, а распределённый, то есть использовать мощности различных предприятий. Всё это позволит значительно сократить издержки и повысить качество выпускаемой продукции и сервисного обслуживания. Как уверяют представители Агентства по технологическому развитию, со временем полученную модель можно будет адаптировать для любого предприятия или отрасли.

«Процессы цифровизации сейчас идут на всех предприятиях ОПК, но стадии очень разные, – говорит Юрий Смыслов. – Дело в том, что изначально предприятия находились на различных уровнях технологического развития, поэтому задачи по цифровизации сейчас у всех разные, но движение вперёд есть везде. Скажем, если ОАК планирует начать внедрение масштабной информационно-аналитической системы уже в этом году, то в судостроении пока заняты внедрением цифрового моделирования и проектирования, эти технологии в полной мере используются ещё не на всех верфях. Но процессы стандартизации, унификации, оцифровки, внедрения проектного управления на предприятиях ОСК идут уже давно. В двигателестроительной промышленности, безусловно, выделяется ПАО «ОДК-Сатурн» в Рыбинске: там с кульманами расстались полтора десятка лет назад. На «Сатурне» используется технология сквозного 3D-проектирования изделий, работает корпоративная информационная система, и это не просто электронный документооборот, а аналитика с использованием высокопроизводительных вычислений. Сейчас предприятие занято цифровизацией производственной цепочки, то есть создаёт цифровых двойников своих производственных цехов. Словом, потенциал у российских высокотехнологичных предприятий огромный и вовсе не так уж мы отстаём, как пытаются это изобразить наши недруги. Достаточно посмотреть, насколько чётко и качественно работает информационно-телекоммуникационная инфраструктура, подготовленная Ростехом для ЧМ-2018».

С чего начинать? С людей!

Сколько ни утверждай стратегий развития, сколько ни подписывай дорожных карт, сколько ни назначай ответственных, процессы цифровой трансформации не сдвинутся с мёртвой точки, пока коллектив компании этого не захочет. «Мы много работаем с оборонными предприятиями и часто при разговоре о переходе к «цифре» наталкиваемся на внутреннее сопротивление, – рассказал Юрий Смыслов. – Человеку в принципе непросто выходить из зоны комфорта, а цифровая трансформация именно к этому и приводит, как и любые изменения. Рядовые сотрудники с недоверием относятся к нововведениям, боятся сокращений, вызванных автоматизацией процессов. Руководители разного уровня боятся затрат и нервотрёпки, связанной с внедрением новых процессов. Всё это накладывается на отраслевой снобизм: директор по ИТ, а то и руководитель предприятия, нередко убеждены, что у них всё прекрасно, что их компания уникальна и сравнивать её ни с какой другой нельзя, а значит, общие тренды, даже мировые, её не касаются.

Начну с главного: если в цифровой трансформации не заинтересовано руководство предприятия, рядовым сотрудникам, даже «продвинутым», вряд ли удастся широко внедрить «цифру». Думаю, таких руководителей в оборонке остаётся всё меньше. Руководителю, который понимает, что предприятию предстоит трансформация, нужно собрать команду. Вряд ли найдётся такой человек, который будет одновременно и отлично разбираться в технологиях, и досконально знать производство, поэтому лучше сформировать некий центр компетенций, куда вошли бы люди, заинтересованные в трансформации и являющиеся профессионалами в различных сферах от технологий производства до маркетинга. Силами этой команды, возможно, с привлечением внешних экспертов, во время совместного обучения или изучения опыта других компаний, нужно определить желаемый образ своего предприятия, понять, к чему нужно прийти через пять или десять лет. И когда в голове этот образ станет достаточно чётким, дальше останется только приступить к работе и действовать шаг за шагом, переходя к цифровым форматам в проектировании, управлении проектами и предприятием, производством и всеми стадиями жизненного цикла изделий.

При этом настоятельно советую внимательно изучить инструменты государственной поддержки, которые существуют на данный момент, хотя бы проштудировать ГИС промышленности, там можно найти немало важной информации. Жаль, конечно, что корпорациям приходится думать о собственном цифровом облике самостоятельно, а на уровне государства пока даже с термином «цифровая экономика» ещё не до конца разобрались – каждый вкладывает в это понятие что-то своё. Но ждать, пока государство сформулирует для предприятий конкретные цели, всё же не стоит, так можно упустить время. Ведь даже обещанные методические рекомендации Минпромторга по переходу к цифровому производству зависли где-то в процессе утверждения и до сих пор так и не опубликованы»...

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