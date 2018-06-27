Российские фотосепараторы вышли на рынок Южной Африки



Отечественный фотосепаратор впервые закуплен компанией из ЮАР – он будет использоваться на одном из местных заводов для сортировки элитного ореха макадамия, который нередко называют «королевским» за его питательность и полезность. Очистка этого продукта является достаточно сложным процессом из-за повышенной твердости скорлупы.

В технологической цепочке на южноафриканском заводе фотосепаратор от отечественного производителя «СиСорт» расположен после машины, которая раскалывает скорлупу, и главной задачей его является очистка частиц скорлупы ореха из общей массы продукта. Российский фотосепаратор дает более высокое качество очищения за меньшее количество проходов, соответственно, у него выше производительность, чем у известных иностранных аналогов.

Интерес к российскому оборудованию в ЮАР резко возрос после проведения в мае на территории этой страны выставки наших агромашин и специальной техники. «Техносфера» уже сообщала о первых продажах комбайнов Ростсельмаш после данного мероприятия.