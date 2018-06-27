Российские газотурбовозы ГТ1h доработают для Северного широтного хода



К 2020 году в России будет выпущена новая версия магистрального газотурбовоза ГТ1h – локомотива, который без заправки на сжиженном природном газе (СПГ) сможет без заправки преодолевать с железнодорожным составом расстояние до 1400 км.

Сегодня в нашей стране начато развитие парка отечественных локомотивов нового поколения, использующих СПГ в качестве топлива. Российские разработчики локомотивов на газе уже подписали в этом году договор на поставку 24 маневровых локомотивов на СПГ. Также к 2019 году будут представлены новые образцы электрического маневрового газотурбовоза и газотепловоза с электрической передачей. На Свердловской железной дороге успешно эксплуатируется 360-тонный газотурбовоз ГТ1h производства Людиновского тепловозостроительного завода, который водит грузовые поезда массой до 9000 тонн. Производство таких локомотивов и создание инфраструктуры для их заправки уже начато.

Запланирован перевод локомотивов, работающих на неэлектрифицированных участках Свердловской железной дороги, на сжиженный природный газ (СПГ) с увеличением массы грузовых поездов, а также расширение территории их эксплуатации к 2026 году до станции Лимбей. Общая протяженность маршрута достигнет 1834 км. В перспективе район эксплуатации планируется увеличить до 5500 км с выходом на Северную железную дорогу.

Создатели наших газотурбовозов рассчитывают, что именно новые локомотивы будут работать на магистрали Северного широтного хода – водить новые поезда по новой 700-километровой железнодорожной линии, сооружение которой уже началось строительством моста через Обь в районе Салехарда. Сжиженный газ на Ямале самый доступный вид топлива. Запас хода ГТ1h на одной заправке с поездом весом 8500 тонн превышает всю протяжённость Северного широтного хода. Кроме того, стоимость жизненного цикла газотурбовоза на 20% ниже стоимости дизельного тепловоза.