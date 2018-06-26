Российский Туман-2 из Самары: выпущено уже более 1000 машин



Если за разработку наземной сельхозтехники берутся авиастроители, то она получается надежной и очень красивой. Это в очередной раз доказали своей работой конструкторы из Самары, которые в 2010 году создали современные самоходные опрыскиватели «Туман-2» для российских аграриев. В 2018 году выпущено уже более 1000 таких машин, а доля отечественных комплектующих в них уже достигла 89%.

«Туман-2» - разработка российской компании «Пегас-Агро», изначально это предприятие конструировало самолеты и дельталеты для химобработки полей. В 2000-х годах здесь спроектировали российскую модульную наземную агротехнику «Туман-2», а серийное производство этих машин стартовало 8 лет назад. Постепенно в конструкцию вносились доработки, снижалась доля иностранных составляющих. Сейчас предприятие выпускает 2 базовые модели, 4 типа навесных агрегатов, и по заказу аграриев предлагает более пятидесяти модификаций своих машин. По спектру выполняемых сельскохозяйственных задач техника не имеет аналогов и мире и работает без компромиссов по качеству каждой выполняемой задачи.



Самоходные опрыскиватели из Самары эффективно вносят минеральные удобрения и средства защиты растений (гербицидная, инсектицидная, фунгицидная обработки) в кратчайшие агротехнические сроки за счёт высокой скорости обработки. Неоспоримым преимуществом машин перед аналогами является их многофункциональность, которая достигается модульной конструкцией машины.

Русские «Туманы» можно встретить на полях уже 20 регионов нашей страны: от Крыма до Дальнего Востока и Амурской области, а также в республиках Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Молдова, Украина. Открыты дилерские центры на территории России и стран СНГ.



