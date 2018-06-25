В России ведется разработка подводного беспилотника, который сможет автономно пройти Севморпуть



По данным представителей отечественного Фонда перспективных исследований, в нашей стране сейчас создается новый уникальный тип беспилотных (роботизированных) подводных аппаратов большой дальности с двигателями внешнего сгорания.

По уже опубликованным данным, подводный аппарат сможет выполнять задачу по прохождению сложного маршрута, находясь под водой до 3 месяцев и преодолевая расстояние в тысячи километров. При этом русский подводный беспилотник не имеет на борту атомного реактора: его силовая установка будет новой конструкции – «двигатель внешнего сгорания с получением необходимых энергетических составляющих из твердых, либо сжиженных энергоносителей». Разработчики отмечают, что создаваемый двигатель в перспективе сможет стать альтернативой компактным атомным силовым установкам на подводных роботизированных комплексах аналогичного размера и назначения.

Новый подводный аппарат выйдет на испытания в 2019 году. Первым местом тестирования выбрана акватория Черного моря. Здесь роботизированная подлодка будет отрабатывать походы на дистанции в 2000 км. Следующим этапом испытаний станет прохождение в автономном режиме всей трассы Северного морского пути – более 10000 км.