Спущен на воду новый российский портовый ледокол "Обь"



21 июня в Выборге Ленинградской области на Выборгском судостроительном заводе состоялся спуск на воду портового ледокола «Обь», строящегося по заказу государственного предприятия «Атомфлот» Госкорпорации «Росатом» в рамках проекта «Портофлот». «Обь» станет первым неатомным ледоколом Росатомфлота.

Несмотря на отсутствие ядерной энергетической установки, портовый ледокол обладает достаточной мощностью и исключительной маневренностью, что позволит ему выполнять полный объем работ в Обской губе. Судно оснащено инновационной движительной установкой. Работать на новом ледоколе будет команда из 19 человек. Судовладельцем и оператором портового ледокола «Обь» является ФГУП «Атомфлот», подписавшее в ноябре 2014 года Договор на оказание комплекса услуг портового флота на обеспечение проводки судов и обслуживание акватории порта Сабетта для проекта «Ямал СПГ» сроком до 31 декабря 2040 года.

Портовый ледокол «Обь» построен по ледовому классу Icebreaker7 и будет обладать мощностью 12 МВт. Эти параметры позволят новому российскому судну работать во льду толщиной 1,5 метра на скорости 2 узла и развивать скорость 4 узла в битом льду толщиной до 5 метров. Длина судна составляет 89,2 м, ширина — 21,9 м, осадка — 7,5 м. Силовая установка состоит из трёх главных генераторных агрегатов со среднеоборотными двигателями и отдельного стояночного агрегата. Четыре полноповоротных движителя с ледовым усилением мощностью на валах по 3000 кВт создают упор на швартовых 115 тонн. Винто–рулевые колонки, расположенные попарно в корме и носу судна, дают возможность ледоколу эффективно маневрировать в любом направлении.