Российские роботы приступили к завоеванию США



Отечественные роботы «Промобот» 4-й версии (Promobot v.4) будут экспортироваться в США через местного дистрибьютора Intellitronix (входит в US Lighting Group). Сообщение о соглашении с нашим производителем заключено американской стороной 14 июня.

Информацию о деталях сделки сообщает ресурс globenewswire.com. Так, только соглашение об эксклюзивном праве дистрибуции русских роботов сроком на 5 лет в США принесет российской компании около 40 млн рублей. При этом цена продажи «промоботов» на территории заокеанского государства не названа, но в российских СМИ уже озвучены планы по продаже более 2000 таких роботов через нового партнера. Дистрибьютором будет создан и американский сервисный центр.

Американский дистрибьютор, судя по оригинальной англоязычной публикации, не сообщает о том, что робот является российской разработкой: компания «Промобот» названа «первым в Восточной Европе производителем сервисных роботов, отвечающих современным требованиям рынка». Очевидно, что таким образом стороны обходят текущую политическую напряженность между Россией и США.

Добавим, что мировая премьера российских роботов Promobot v.4 состоялась в январе 2018 года. Сегодня отечественный разработчик и производитель этих машин уже продал более 320 «промоботов» в 18 стран мира.