Российский электроракетный двигатель на йоде выводят на испытания



Специалисты РКК «Энергия» сообщили о начинающихся в России испытаниях новой отечественной силовой установки для космических аппаратов – электроракетного двигателя (ЭРД), работающего на йоде. В современных ЭРД в качестве рабочего тела традиционно используется ксенон, который значительно дороже йода

На ЭРД использована разработанная и запатентованная нашими учеными оригинальная система хранения и подачи йода. Ее автором является Валерий Островский, а идейным вдохновителем – ветеран космического двигателестроения Борис Соколов.

Как сообщают российские конструкторы, проведенные ранее испытания на штатном плазменном двигателе показали принципиальную возможность использования йода: двигатель, оборудованный дополнительным газораспределительным устройством, запускался на ксеноне, а йод поддерживал разряд. После этого в РКК «Энергия» начали разработку системы подачи йода, которая легла в основу новинки, готовящейся к наземным тестам в 2018 году.

Для чего нужен такой двигатель? Он может использоваться как маршевый или для коррекции орбиты, например, на спутниках связи, а также при решении транспортных задач дальнего космоса. ЭРД на йоде экономичен и более компактен, чем его предшественники на ксеноне. Еще один важный момент - количества производимого ксенона недостаточно для решения перспективных задач космонавтики, например, полетов на Луну. Йод хорошо хранится в твердом состоянии и может быть легко превращен в газ без применения многоступенчатой системы понижения давления. При ресурсных испытаниях возможна также рециркуляция йода. В результате стоимость наземной отработки такого ЭРД в десятки раз ниже, при этом параметры двигателей на йоде как минимум не уступают аналогичным характеристикам ЭРД на ксеноне.

В космосе новый двигатель будут обкатывать в 2022 году. Для этого будет использована МКС и один из российских транспортных кораблей типа «Прогресс»

На иллюстрации: стенд для испытания электроракетного двигателя на йоде и способ испытания на стенде электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле йоде разработки Валерия Островского (РКК "Энергия")