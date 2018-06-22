Каназит – советская технология, у которой есть большое будущее в России



По мнению профессора Московского горного института НИТУ МИСиС Рубена Мелконяна, в нашей стране имеется уникальная возможность внедрить новую технологию производства стекла «Каназит», которая была создана в 1980-90-х годах в СССР. Благодаря данному решению, можно наладить выпуск высококлассного стекла и хрусталя из практически бросовых аморфных пород вместо кварцевого песка.

На сегодняшний день в России используют более затратные решения прежних лет - варят стекло из импортного кварцевого песка или из отечественного, нуждающегося в серьезной очистке. Как рассказал Рубен Мелконян в интервью газете Российской академии наук «Поиск», чем чище кварцевый песок, тем прозрачнее и идеальнее конечный продукт. Сырье наиболее высокого качества в СССР было на одном из месторождений в Харьковской области (сейчас это заграница), а источники внутри нынешней РФ требуют специальных дорогостоящих обогатительных фабрик, где будут удалять вредные примеси. В начале 1980-х годов вопросов создания как бы сегодня сказали альтернативного решения занялись советские ученые из Ереванского научно-исследовательского института камня и силикатов.

Найденное решение было оригинальным: группа ученых предложила «вместо кварцевого песка использовать кремнистые аморфные горные породы - вулканические и осадочные: перлиты, пемзы, диатомиты, трепела, опоки. А также традиционный «сухой» способ приготовления исходной смеси (шихты) для варки стекла заменить более эффективным и экономичным «мокрым» способом. Как сказали бы сегодня, на уровне «наночастиц» в водной среде. Новое сырье назвали «Каназит» - в честь Канакерского алюминиевого завода (КанАЗ), где оно впервые было получено», - пояснил профессор Рубен Мелконян.

Дальше разработанная технология начала внедряться в жизнь на двух крупнейших хрустальных заводах СССР – Гусевском и Арзнинском, а также на Ленинградском и Киевском заводах художественного стекла. Были получены хорошие технические и экономические результаты. Во-первых, из грязной породы был полученкристально чистый продукт с содержанием триоксида железа меньше, чем 0,02%. Во-вторых, температуру процесса варки удалось снизить на 250-300 градусов, что привело к экономии топлива на 10% и уменьшению вредных выбросов в атмосферу более чем на 90%. Также вырос срок службы огнеупорной облицовки печей в 2 раза и в 2 раза понизился расход добавок в сырье. Следующим этапом должно было стать строительство работающего по новой технологии Арагацкого комплекса в Армении, но тут наступил 1991 год, и грандиозные планы рухнули.

Сегодня ситуация в России не просто позволяет, а требует возвращения каназита в массовое промышленное производство. Как говорит профессор Мелконян, «только разведанные запасы содержащих кремний аморфных пород примерно в 30 регионах составляют 1,1 миллиарда тонн. По этой технологии можно получать комплексное стекольное сырье «Каназит» не только для сортовой посуды и хрусталя, листового, светотехнического медицинского, оптического, стекла для парфюмерии, но и для спецстекол разного назначения». Он отмечает, что «эта технология позволила бы получать еще 25 абсолютно новых силикатных продуктов: жидкое стекло, метасиликат натрия, аморфный кремнезем, натриевую селитру, цеолиты, фильтры для нефтяной, химической, фармацевтической промышленности, наполнители для производства бумаги, резины, эластомеров и пластмасс, стекловолокно и стекловату, пеностекло и пенотуф для строительной индустрии. Метод практически безотходный. На его основе можно производить прекрасные порошки для фильтрации воды и вин».

Все последние годы ученый активно продвигает уже доказавшую эффективность разработку отечественную технологию российским предприятиям. Возникшая за 2000- начало 2010-х годов ориентация на использование импортного сырья в ожившей после промышленности сегодня наконец-то перестает быть трендом. И вот тут-то самое время обратить внимание на гигантские запасы сырья для технологии «Каназит» в регионах России.

По данным, которые озвучивает в своем интервью Рубен Мелконян, уже давно определены регионы, где в первую очередь можно и нужно начать внедрение. В Калужской области есть большие запасы трепелов и опок (осадочные и горные породы), здесь же калужский филиал Всероссийского института экономики минерального сырья (КФ ВИЭМС) подготовил необходимые материалы по экономике проекта. Есть ресурсы в Бурятии, перспективными являются Ханты-Мансийский округ и Ульяновская область: там очень большие запасы сразу трех видов нужных для стекловарения горных пород - диатомитов, трепелов и опок. На Кольском полуострове и в Мурманской области их вообще не счесть. На Камчатке - обширные запасы пемз и горных пород типа трепелов. А если взять Дальний Восток нашей страны, то это Приморский, Хабаровский края, Магаданская область. Не исключено, что и в Амурской области можно обнаружить эти породы, поскольку на территории КНР рядом с нашей границей запасы этих пород уже установлены.

«Если дело завертится, за рубежом в очередь встанут за российским ноу-хау. Там такие подходы не используют, что подтвердил специально проведенный патентный поиск. Сейчас при всех стекольных заводах есть множество цехов с громоздким оборудованием для приготовления шихты: сушильные барабаны, дезинтеграторы, магнитные сепараторы, мельницы, смесители. Наш метод делает их ненужными. Ведь из аморфных пород получается гидротермальная шихта «Каназит» любого состава, которая по однородности в 5-6 раз превышает аналогичную обычную», - отмечает российский ученый.

Источник: poisknews.ru/theme/innovation/36583/