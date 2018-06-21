Новый российский авиадвигатель Ритм запускается в серийное производство



На Истринском экспериментально-механическом заводе начата сборка второй партии из 10 новых отечественных авиадвигателей нового поколения «Ритм» мощностью в базовом варианте 200 л.с. Силовая установка предназначена для новых российских беспилотников и легких самолетов.

Разработчики сообщали в конце 2017 года, что базовая версия «Ритма» имеет рабочий объем 11500 куб. см, мощность 200 лошадиных сил при 1 900 об/мин (взлетная мощность - 260 л.с.) и массу 156 кг. На предприятии параллельно идет развертывание производства, разработка различных версий нового двигателя и их испытания с последующей отправкой заказчику.

На базе 200-сильного «Ритма» есть проект 400-сильного 2-рядного звездообразного авиадвигателя, но пока все силы брошены на основные варианты запускаемых в серию установок.

Также в стадии разработки на Истринском заводе находятся новые русские моторы на 4,5 и 20 л.с. для беспилотных летальных аппаратов.

Добавим, что сегодня в России наблюдается колоссальная нехватка своих авиадвигателей для малой авиации и БПЛА. При этом небольшие предприятия типа Истринского экспериментального механического завода уже создают свои конкурентоспособные продукты, способные заменить в перспективе иностранные аналоги.