Современное российское судно на воздушной подушке Пардус (ВИДЕО)



Амфибийное судно на воздушной подушке (АСВП) «Пардус» - не имеющее аналогов в мире судно с полностью гидравлической трансмиссией и бескилевым гибким ограждением, спроектированное в 2014 году под класс Р 1.2 Российского Речного Регистра. Сегодня построено уже 3 «Пардуса», два из которых — для Министерства обороны РФ.

АСВП «Пардус» создано в ЦКБ "Нептун". Судно рассчитано на круглогодичные перевозки до 15 пассажиров в комфортабельном салоне, в светлое время суток на воде, грунте, заснеженных поверхностях при температуре наружного воздуха от −25° до +40° С, может работать без специальных причальных сооружений. Максимальная скорость – до 75 км/ч.

У амфибии корпус упрощенной формы из алюминиево-магниевого сплава 1561М. Фундаменты и подкрепления выполнены сварными, а наружная обшивка клепаная. «Пардус» имеет двухъярусное гибкое ограждение по всему периметру, раздельный подъемно-движительный комплекс с двумя сдвоенными центробежными нагнетателями и двумя воздушными винтами изменяемого шага в аэродинамических насадках.

Надстройка «Пардуса» изготовлена из композиционных материалов. Пассажирский салон расположен в средней части корпуса, моторные отсеки – на навесных секциях с каждого борта. Там же установлены двигатели мощностью по 150 л.с с навешенной гидростанцией. Каждый двигатель через гидропривод передает вращение соответствующей паре нагнетателей и воздушному винту изменяемого шага.

По состоянию на первую половину 2018 года все суда находились в опытной эксплуатации.