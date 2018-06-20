Перспективный российский авиационный водородно-электрический двигатель испытают на самолете Сигма-4



В 2019 году в России начнутся испытания перспективной силовой установки для легких самолетов и беспилотников. Платформой для тестов станет отечественный легкий самолет конструктора Игнатьева «Сигма-4» (на фото). Одну из четырех десятков выпущенных машин используют по программе ЦИАМ имени Баранова.

Сегодня по новому российскому электродвигателю с жидкостным охлаждением известно следующее. Мощность около 110 л.с. (80 кВт). При взлёте он будет работать в гибридном режиме: твёрдополимерный водородный топливный элемент + литиевые аккумуляторные батареи (АКБ). Аккумуляторы будут использоваться на взлете. Водородный элемент будет иметь мощность около 30-40 л.с., благодаря ему будет поддерживаться полет самолета и подзаряжаться АКБ.

Интересно, что описанная концепция представляет собой 100%-экологически чистый вариант силовой установки: при горении водородного топлива образуется чистая вода, а самолет абсолютно безвреден для окружающей среды. Еще один важный факт: использование легкой отечественной «Сигмы-4» не потребует сложного переоборудования самолета для проведения испытаний.