Первые 30 электрических мотоциклов ИЖ получили российские полицейские



В столице России представители концерна «Калашников» передали сотрудникам ДПС в Москве первые 30 электромотоциклов ИЖ «Пульсар» специальной версии. Эксплуатация электрических «Пульсаров» в 12 раз дешевле мотоциклов с ДВС, - сообщает производитель.

Мощность электрического бесщеточного двигателя постоянного тока нового мотоцикла равна 15 кВт (20 л.с.) - при зарядке он требует 10 кВт/час электроэнергии. Уровень шума транспортного средства ниже 75 дБ. Мотоцикл прост в использовании и имеет дальность хода до 150 км. По данным концерна «Калашников» после обкатки новых российских электрических мотоциклов в Москве, конструкция машин будет доработана с учетом замечаний заказчика и опыта эксплуатации. Серийный выпуск ИЖ «Пульсар» планируется с 2019 года.





