В России ведется разработка 3 программ военной робототехники



Согласно опубликованной в российском специализированном блоге bmpd части доклада представителя ФГБУ «3 ЦНИИ» Минобороны РФ «Проблемные вопросы развития робототехнических комплексов военного назначения», датированной апрелем 2018 года, в нашей стране сегодня ведутся 3 программы (НИР) по роботизированным боевым комплексам для сухопутных войск и анализируется опыт обкатки в бою опытной партии БМРК "Уран-9" в Сирии.

Это НИР (научно-исследовательская работа) «Тачанка Б» по разработке аванпроекта безэкипажной роботизированной ударной платформы тяжелого класса на базе танка Т-14 «Армата» «для семейства бронетехники нового поколения».

НИР «Группировка» включает в себя исследования по созданию интеллектуальных систем автономного движения и группового управления для наземных и робототехнических комплексов среднего и тяжелого класса.

Третья НИР – «Штурм» - это разработка автоматизированной системы робототехнических комплексов вооружения и военной техники, обеспечивающая их скоординированное использование при выполнении задач подразделениями сухопутных войск, в том числе в ходе штурма.

Кроме трех НИР («Тачанка Б», «Группировка» и «Штурм») в рамках ОКР «Армата» ведется разработка бронетанковой техники на унифицированной платформе с заложенной возможностью после проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ «реализовать возможность дистанционного управления без снижения тактико-технических характеристик».

Также в указанном докладе приведены данные об испытании первого мелкосерийного боевого роботизированного комплекса (БМРК) «Уран-9» в Сирии. Согласно ему, машины этого типа вели успешно бой на дальности устойчивого управления в условиях городской застройки до 0,5 км – на более крупных дистанциях пока наблюдаются проблемы с устойчивым управлением (связью), выявлены недостатки в работе вооружения и оптической системы ОСН-4. Стоит заметить, что первая партия боевых роботизированных комплексов «Уран-9» как раз и создана для выявления подобных проблем в опытной боевой эксплуатации. По итогам проверки боем будут сделаны соответствующие выводы разработчиками и выполнена доработка машин.