Таиланд получил третий Сухой Суперджет в комплектации для первых лиц государства



Третий построенный для Королевских ВВС Таиланда в Комсомольске-на-Амуре пассажирский самолет «Сухой Суперджет 100» в комплектации Sukhoi Business Jet (SBJ) передан заказчику. Это уже 10-я по счету машина такой комплектации, выпущенная на базе «Суперджета».

Построенные для Таиланда «суперджеты» предназначены для перевозки первых лиц государства и командования ВВС этой страны в Юго-Восточной Азии. Первые два «королевских» борта были переданы в Таиланд в 2016 году.

Сейчас в России выпущено уже более 160 самолетов «Сухой Суперджет 100» разных версий.