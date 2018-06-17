Новый уникальный российский материал для аэрокосмической и атомной отраслей



Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) создали новый материал с рекордной температурой плавления для использования в космической отрасли, а также в атомной энергетике.

Согласно опубликованным данным, свойства материала, полученного при синтезе порошков карбида и нитрида гафния, превосходят показатели самого тугоплавкого материала на более чем 200 К. Стоит отметить, что карбид тантал-гафния, Ta4HfC5 который до настоящего времени являлся самым тугоплавким материалом. Его можно было расплавить только при температурах свыше 4200 градусов по Кельвину (около 4000 градусов Цельсия).

Создание новых устройств и аппаратов в передовых отраслях промышленности требует поиска новых, ультратугоплавких материалов. Как сообщают разработчики, новый российский материал может применяться в термоядерной энергетике, космическом, ракетном и авиационном производстве.

