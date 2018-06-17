Более 15000 автобусов на ЧМ-2018 подключены к системе ЭРА-ГЛОНАСС



На 15 июня 2018 года в Государственной автоматизированной информационной системе ЭРА-ГЛОНАСС зарегистрировано более 15 400 автобусов, из которых 1255 – иностранные. Ранее Правительство Российской Федерации наделило систему «ЭРА-ГЛОНАСС» статусом главного инструмента для контроля за транспортными средствами по перевозке болельщиков в рамках ЧМ-2018.

В рамках исполнения Указа Президента от 09.05.2017 №202 при организации перемещения между городами-организаторами во время Чемпионата введен запрет на въезд автобусов, не оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» в города, принимающие Чемпионат мира: с 1 июня по 17 июля на территорию Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Сочи, Санкт-Петербурга, а с 1 июня по 30 июня — на территорию Екатеринбурга, Волгограда, Саранска, Калининграда.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечивает оперативное получение и хранение информации о местоположении, направлении и скорости движения автобуса, включая в себя сведения о географической широте и долготе местоположения автобуса; о путевом угле и скорости движения автобуса; о времени и дате фиксации местоположения автобуса, а также своевременный и бесперебойный доступ автономной некоммерческой организации «Транспортная дирекция Чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации» к этой информации после ее поступления в систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

Автоматизированная система мониторинга «ЭРА» (АСМ «ЭРА») позволяет в автоматическом режиме распознавать нарушения, совершаемые водителями автобусов, оборудованных аппаратурой спутниковой навигации: внеплановые остановки более 60 минут, отклонение от маршрута более чем на 100 м, отсутствие телематического сигнала более 2-х часов. Эти меры предпринимаются для обеспечения дополнительной безопасности болельщиков.