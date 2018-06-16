Российские ученые создали новый тип оптической нанокерамики



В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) создан новый тип оптической керамики. Материал можно применять в наземной и космической оптической связи, для мониторинга загрязнений, разработки приборов высокоточного измерения расстояний, реализации новых режимов лазерной обработки, записи и хранения информации.

Оптическая керамика была получена в результате цикла работ по дизайну прозрачных поликристаллических материалов с заданными свойствами, которые выполняет команда молодых ученых ДВФУ под руководством старшего научного сотрудника Школы естественных наук Дениса Косьянова. Результаты разработки представлены в журнал Ceramics International, заявка на изобретение подана в РосПатент.

По данным разработчиков, новая российская оптическая нанокерамика YAG:Nd отличается высоким содержанием активной добавки и по своим физико-механическим характеристикам превосходит коммерческие стекла и монокристаллы, используемые сегодня в лазерных технологиях.

Новая так называемая «fine-grained» керамика YAG:Nd содержит до 4 атомных процентов активной добавки ионов неодима, что недостижимо для современных технологий производства лазерных кристаллов. Нашим ученым удалось получить такую высокую концентрацию неодима за счет применения реакционного взаимодействия между компонентами в процессе искрового плазменного спекания при температуре 1 200-1 500 градусов по Цельсию.

Применение инновационного метода реакционного искрового плазменного спекания позволило провести спекание в 10-20 раз быстрее традиционных подходов и получить монофазный поликристалл с размером зерен в среднем 500 нанометров. Важным результатом изобретения станет упрощение и удешевление технологии производства прозрачных керамик. В частности, простое управление сортом и количеством активной добавки позволяет варьировать функционал конечного материала.