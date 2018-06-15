Российские разработчики готовят новый процессор Multiclet S1



В начале осени 2018 года в России будет представлен новый процессор Multiclet S1. Согласно первым опубликованным данным, он будет состоять из 16 ядер, каждое из которых включает 4 процессорных устройства («клетки») с системой команд, ориентированных на выполнение вычислительных задач. Это оригинальная архитектура, созданная компанией «Мультиклет» из Екатеринбурга.

Сами разработчики описывают свой процессор так: Память для Multiclet S1 с программной точки зрения представляет собой виртуальный массив с байтовой адресацией и диапазоном адресов [0÷(32**2)-1]. Адреса разделены между памятью программ (данных) и периферийными устройствами. Часть памяти отображается на внутреннюю память процессора, которая представляет собой статическое оперативное запоминающее устройство, размещенное на кристалле. Внутренняя память разделена на два блока с независимым доступом, в одном из которых размещаются программы (РМ), а во втором — данные (DM).

4 кластера по 4 ядра объединены шиной AXI. Для хранения и доступа к большим массивам информации, к шине подключены 2 контроллера DDR4. Также имеется контроллер PCIe. Сейчас активно идет процесс создания материнской платы.

В компании «Мультиклет» уже выложили на свой сайт набор средств разработки (SDK, software development kit) под операционные системы Linux.

Окончательные характеристики новейшего многоядерного Multiclet S1 будут объявлены к концу лета 2018 года.

На фото: отладочный комплект предыдущего поколения Multiclet P1