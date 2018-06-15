Представлена новая российская IP-АТС на отечественных процессорах Эльбрус-4С



Отечественные процессоры заменили американские в продукции НИИ «Масштаб» для наших военных. Разработанная на предприятии новая версия цифровой АТС «Александрит» использует вместо Intel наши 4-ядерные «Эльбрусы». Создатели оборудования рассчитывают на его продвижение в госсектор.

Как сообщают разработчики, «Александрит» - это аппаратно-программное решение в виде сервера с 4-ядерными «Эльбрусами-4С» (сервер типа «Эльбрус-4.4») с IP-АТС. При желании софт может быть поставлен заказчику отдельно. Станция управляется через веб-интерфейс и поддерживает все основные функции: переадресацию, запись разговора и т. д. Для переговоров могут использоваться не только IP-телефоны, но и обычные аппараты.

В российском ИТ-сообществе уже распространилась информация об использовании для управления сервером IP-АТС«Александрит» отечественной операционной системы Astra Linux Special Edition (ОС специального назначения с защитой информации ограниченного доступа).

Добавим, что проект сети предприятия, который на недавней выставке "Связь-2018" был продемонстрирован в действии на стенде НИИ «Масштаб», защищен от внешних угроз и вторжений межсетевым экраном с функциями системы обнаружения вторжений «Кронос», развернутым на универсальной телекоммуникационной серверной платформе TSP (Telecom Server Platform), в которой можно использовать отечественные ("Эльбрус", "Байкал") или зарубежные (Intel) процессоры без замены остальных компонент - полностью российской разработкой НИИ «Масштаб», университета ИТМО и ОАО «Авангард». Услуги IP-телефонии в данной сети обеспечивает новая IP-АТС «Александрит».

По данным российского портала CNews, IP-АТС от НИИ «Масштаб» - уже вторая разработка на процессорах МЦСТ «Эльбрус» в сфере цифровых АТС в России. Около года назад известный отечественный производитель телекоммуникационного оборудования «Элтекс» (Новосибирск) сообщил о создании версии программного коммутатора Softswitch ECSS-10 «с комплектацией на базе отечественной аппаратной платформы МЦСТ Эльбрус».