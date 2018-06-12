Отечественные научные разработки, удостоенные Государственной премии России

Среди награжденных 12 июня Государственной премией РФ 2017 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий стоит обратить внимания на следующие разработки.

Прорывные работы в области фотоники

Одна из премий в области науки и технологий присуждена троим сотрудникам Центра фотохимии ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН: руководителю центра члену-корреспонденту РАН Сергею Громову, руководителю научного направления академику Михаилу Алфимову и главному научному сотруднику члену-корреспонденту РАН Александру Чибисову.

Они отмечены за разработку фотоактивных супрамолекулярных устройств и машин. Созданные учеными супрамолекулярные устройства и машины производят перемещение, синтез и распознавание молекул и их частей в наноразмерном масштабе. Источником их энергии является свет, который можно легко регулировать как по длине волны, так и по интенсивности. Авторы являются пионерами мировой науки в данной области. Их работы открывают новый уникальный класс фотоактивных соединений - непредельных красителей - а также описывают закономерности самосборки в разнообразные типы фотоактивных супрамолекулярных комплексов. Такие комплексы используются как строительные блоки для создания фотоактивных наносистем большего масштаба: устройств химического контроля, химических реакторов синтеза новых веществ, супрамолекулярных полимеров, иерархических «умных» материалов. Таким образом, лауреаты разработали универсальный «конструктор», позволяющий осуществлять сборку фотоактивных супрамолекулярных устройств и машин с заданной архитектурой и разнообразными функциями.

Разработанная авторами методология привела к формированию важного научного направления. Полученные результаты могут быть применены при контроле в реальном времени химического состава окружающей среды, биологических сред, при синтезе новых веществ, хранении и переработке информации.

В России создано новое направление эндокринологии

Государственная премия РФ в области науки и технологий присуждена также директору Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, главному эндокринологу Минздрава академику Ивану Дедову. Он отмечен за цикл работ по фундаментальной эндокринологии и внедрение инновационной модели персонализированной медицины в здравоохранение.

Иван Дедов создал новое научное направление персонализированной медицины в области современной эндокринологии. Он научно обосновал и внедрил в медицинскую практику новые методы персонализированной диагностики и лечения сахарного диабета, заболевания и опухоли щитовидной и околощитовидных желез, гипофиза, надпочечников, эндокринного бесплодия и других эндокринопатий, выявил неизвестные ранее типы опухолей гипофиза, разработал нормативные документы по диагностике, лечению и профилактике социально значимых и редких эндокринных заболеваний. Благодаря многолетней научно-практической, образовательной деятельности и организаторским способностям Ивана Дедова Россия вошла в первую десятку стран- лидеров в борьбе с сахарным диабетом.

Созданная Иваном Дедовым научная эндокринологическая школа объединила шесть институтов экспериментальной и клинической эндокринологии в единый эндокринологический научный центр (ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава), выполняющий работы более чем по двадцати направлениям.

Успехи русской молекулярной генетики

Еще одной премии удостоен завлабораторией эволюционной геномики Института общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН доктор биологических наук Евгений Рогаев. Ученый отмечен за обнаружение генов и молекулярно-генетических механизмов, ответственных за наследственные болезни человека.

Многолетний цикл работ Евгения Рогаева посвящен молекулярной генетике, генетике человека и генетически обусловленным заболеваниям, в том числе идентификации генов, ответственных за важные биологические функции организма и вовлечённых в развитие наследственных болезней. Наиболее значимому открытию Евгения Рогаева c соавторами - обнаружению двух генов болезни Альцгеймера - предшествовала многолетняя разработка методологии поиска генов наследственных заболеваний, начатая им еще в середине 1980-х годов.

Недавнее исследование Евгения Рогаева показало возможность генетической модификации структуры белков-протеаз (расщепляющих другие белки ферментов), кодируемых этими генами, для специфического подавления их патогенных свойств. Под руководством Евгения Рогаева продолжаются поиск и анализ генов болезней с неизвестной молекулярной природой: он создал медико-генетические центры и лаборатории по исследованию патологий в ведущих институтах России и за рубежом (Институт общей генетики им. Н.В.Вавилова РАН, Институт цитологии и генетики СО РАН, Научный центр психического здоровья, Массачусетский университет, МГУ им. М.В.Ломоносова).